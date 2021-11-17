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    Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане

    17 Ноября 2021, 18:49

    ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - Россиянин шесть лет получал пенсию в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории Шемонаихинского района сотрудниками миграционной службы при проведении сверки с Государственным центром по выплате пенсий выявлен факт приобретения гражданства Российской Федерации жителем районного центра.

    Как выяснилось, мужчина приобрел гражданство еще в 2005 году в Алтайском крае и оформил паспорт гражданина Российской Федерации. О факте приобретения гражданства другого государства не сообщил в органы внутренних дел РК. Будучи гражданином России, он в течение 6 лет получал пенсию на территории Республики Казахстан по достижению пенсионного возраста. «За использование документов Республики Казахстан он был привлечен к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в сумме 100 МРП. Казахстанские документы у него изъяты, зарегистрирована утрата гражданства», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. Миграционная служба ДП уведомляет казахстанцев о том, что в случае приобретения гражданства другой страны, необходимо своевременно зарегистрировать утрату гражданства Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Россия МВД РК
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