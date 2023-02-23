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    Россиянин с двойным гражданством выдворен из СКО

    23 Февраля 2023, 16:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Россиянин с двойным гражданством выдворен из СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 20 февраля сотрудники миграционной службы работают в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант». За 3 дня стражи правопорядка выявили в СКО 45 нарушений со стороны граждан других государств. В двух случаях это были жители стран, с которыми у Казахстана установлен визовый режим: Германия и Туркменистан. Они превысили разрешенные сроки пребывания. Кроме того, 38 североказахстанцев понесли ответственность за то, что в течение 3 дней не уведомили миграционную службу о том, что принимают у себя иностранцев.

    «В рамках ОПМ проводятся проверки рынков, строительных объектов, сельских хозяйств и других возможных мест пребывания и трудоустройства жителей других стран. Установлено пять фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Также в период проведения мероприятия из РК выдворено по решению суда два иностранца, в том числе житель РФ, находившийся на территории Тайыншинского района, у которого был установлен факт двойного гражданства. Напоминаем, что двойное гражданство в Республике Казахстан запрещено», - отметил начальник управления миграционной службы ДП СКО Талгат Абилов.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область МВД РК мигранты
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