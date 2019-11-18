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    Россиянин пытался провезти через границу оружие и боеприпасы

    18 Ноября 2019, 12:41

    СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В пункте пропуска «Жанажол» на участке Петропавловского пограничного отряда в ходе пограничного контроля задержан 48-летний российский гражданин, следовавший из РФ в РК на автомашине «Тойота LC-200». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

    «Причиной задержания послужил целый арсенал оружия, найденный в багажном отделе при досмотре. Полный перечень задержанного груза: гладкоствольное ружье «Remington 870 express» с колиматорным прицелом - 1 ед., гладкоствольное ружье «TG-2» калибра 366 ТКМ – 1ед., патроны 12 калибра - 49 шт. патроны 366 калибра - 62 шт., 2 магазина; травматический пистолет «Grandpayer Т-10» калибра 10х22 – 1 ед., травматические патроны - 18 шт., 2 магазина», - говорится в сообщении.

    Задержанный вместе с грузом передан сотрудникам РОП Мамлютского района.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Пограничники
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