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Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 13:28
Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Центральный ОП УП города Караганды обратилась 25-летняя жительница города. Она сообщила, что ее бывший сожитель 34-летний гражданин РФ на автомашине похитил 4-летнюю дочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Центрального ОП по ч. 2 ст. 125 УК РК «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». 13 июня в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области и криминальной полиции Центрального ОП в городе Астана задержали фигуранта уголовного дела. Похищенная девочка передана матери. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Россия   Криминал   Караганда  
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