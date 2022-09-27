Россиянин погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Россиянин погиб в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

38-летний гражданин Российской Федерации на Toyota Camry, на 999 км автодороги «Самара-Шымкент», в районе поселка Аралтогай, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП 34-летний пассажир - гражданин РФ, скончался на месте ДТП. Второй пассажир, 1983 года рождения, госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы Айтекебийского района.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК.





Фото: polisia.kz















