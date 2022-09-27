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    Россиянин погиб в ДТП в Актюбинской области

    27 Сентября 2022, 16:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Россиянин погиб в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    38-летний гражданин Российской Федерации на Toyota Camry, на 999 км автодороги «Самара-Шымкент», в районе поселка Аралтогай, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП 34-летний пассажир - гражданин РФ, скончался на месте ДТП. Второй пассажир, 1983 года рождения, госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы Айтекебийского района.

    По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область ДТП
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