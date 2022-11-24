Россиянин оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гражданин РФ оштрафован почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство. Об этом сообщили в транспортной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По прилету авиарейса сообщением «Москва-Караганда» сотрудниками миграционной службы Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная в аэропорту города совместно с сотрудниками Пограничной службы КНБ РК задержан 34-летний мужчина. В ходе проверки у задержанного выявлено двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации.

В отношении правонарушителя транспортными полицейскими составлен административный протокол по части второй статьи 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».

Решением Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области гражданин Российской Федерации привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 428 тыс. 820 тенге.

С начала текущего года ДП на транспорте за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено всего 1 тыс. 136 граждан, в том числе 53 гражданина с двойным гражданством.

Также, постановлениями судов за пределы нашей страны выдворены 194 иностранцев, всем им закрыт въезд в страну сроком на пять лет.





Фото: polisia.kz