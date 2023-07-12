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      Жамбылская область

    Россиянин организовал фитолабораторию по производству наркотиков в Таразе

    12 Июля 2023, 15:04

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области ликвидировали фитолабораторию по производству наркотиков в Таразе в рамках ОПМ «Қарасора», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе реализации оперативной информации проведены обысковые мероприятия по месту проживания 61-летнего гражданина Российской Федерации. В ходе осмотра в огороде в покрышке от шины обнаружены четыре куста каннабиса. Также сотрудники выявили баню, переделанную под фитолабораторию. Там обнаружены два куста каннабиса. В разных частях дома обнаружена высушенная марихуана. Всего в ходе обысковых мероприятий изъято шесть кустов растений каннабиса общим весом 2,4 кг, марихуана высушенная общим весом 113 гр.

    «Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок», – сообщил начальник УПН ДП области Алим Бажикбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Борьба с преступностью Видео Борьба с наркотиками
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