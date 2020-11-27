Россиянин 14 лет незаконно получал пенсию в РК

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу расследовано уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по факту мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Минфина РК.

Данное лицо, являясь гражданином Республики Казахстан, в 2003 году выехав в РФ, получил гражданство этой страны, и получал пенсию на территории обеих стран. При этом, он сдал документы в органы Государственного центра по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения на получение пенсионных выплат в РК, намеренно скрыв о наличии гражданства РФ.

Таким образом, начиная с 2006 года в течение 14 лет подозреваемый незаконно получал пенсионные выплаты на территории РК, причинив государству ущерб на сумму свыше 9,2 млн. тенге.

Западно-Казахстанским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 п.1 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 (три) года.

В текущем году расследованы еще несколько уголовных дел по подобным фактам, по которым судом вынесены аналогичные приговоры.