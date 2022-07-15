Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Абайской области мужчина 13 лет умалчивал о двойном гражданстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники миграционной службы департамента полиции выявили очередной факт двойного гражданства. В Бородулихинском районе полицейские установили, что 55-летний мужчина в 2009 году приобрел гражданство Российской Федерации, о чем умалчивал. Являясь уже 13 лет гражданином соседней страны, при въезде на территорию Казахстана мужчина продолжал использовать документы гражданина РК.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 ч.1 КоАП РК, в виде штрафа размером 100 МРП. У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата казахстанского гражданства», – сообщил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

С начала года в Восточном Казахстане за нарушение законодательства о гражданстве привлечено к административной ответственности 40 человек.



