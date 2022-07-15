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    Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана

    15 Июля 2022, 10:02

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Абайской области мужчина 13 лет умалчивал о двойном гражданстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники миграционной службы департамента полиции выявили очередной факт двойного гражданства. В Бородулихинском районе полицейские установили, что 55-летний мужчина в 2009 году приобрел гражданство Российской Федерации, о чем умалчивал. Являясь уже 13 лет гражданином соседней страны, при въезде на территорию Казахстана мужчина продолжал использовать документы гражданина РК.

    «Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 ч.1 КоАП РК, в виде штрафа размером 100 МРП. У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата казахстанского гражданства», – сообщил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

    С начала года в Восточном Казахстане за нарушение законодательства о гражданстве привлечено к административной ответственности 40 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Россия МВД РК Абайская область
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