Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Россияне назвали самые доходные профессии

    7 Февраля 2022, 21:56

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Профессия политика является наиболее доходной по мнению каждого пятого (19%) участника опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В качестве примера других высокооплачиваемых профессий респонденты назвали специалиста в сфере компьютерных технологий и предпринимателя (по 13%), свидетельствуют результаты опроса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19%), по 13% - IT-специалиста и предпринимателя, профессию юриста назвали 11%, а каждый десятый отметил высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сфер и у занятых в медицине (по 10%)», - говорится в сообщении.

    За последние 15 лет россияне стали меньше считать доходными профессии в таких сферах, как юриспруденция (23% в 2006 году, -12 п. п.), предпринимательство (20%, -7 п. п.,), экономика (12%, -7 п. п.) государственная служба (7%, -5 п. п.,), а также банковское дело (14%, -4 п. п.). За это время возросла доля тех, кто считает наиболее высокооплачиваемой профессию IT-специалиста (4% в 2006 г. +9 п. п.), работника в таких сферах, как энергетика и нефтегазовая промышленность (3%, +7 п. п.) и медицина (5%, +5 п. п.). С 2006 года практически не изменилось представление россиян о доходности таких профессий, как работник сферы торговли и услуг (+0 п. п., 5%), а также образования (+1 п. п., 1%), строитель (+2 п. п., 3%), сварщик, токарь, слесарь и электрик (+2 п. п., 1%).

    Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 сентября 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай