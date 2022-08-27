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    Россияне активно регистрируют бизнес в Атырауской области

    27 Августа 2022 23:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 400 граждан России зарегистрировали свой бизнес в Атыраускрй области. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела внешнеэкономических связей управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона Ерлан Казбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Торговые связи Атырауской области урегулированы с более чем 50 государствами мира. Большая часть товаров завозится в нефтяной регион из города Астрахани (Россия). Из Атырауской области в соседнее государство экспортируются нефтепродукты, лом и металлы, импортируются продукты питания, строительные материалы. В последнее время в области растет число российских компаний. Так, с начала года регион посетили 126 владельцев бизнеса. В этом списке значатся и те, кто открыл филиалы своего дела на местном уровне, а также те, кто переехал в наше государство. Предприниматели вносят вклад в развитие транспортной отрасли, IT-технологий, оптовой торговли и нефтяной отрасли. Эксперты говорят, что к концу года этот показатель будет значительно увеличен. А в целом на сегодня в регионе зарегистрировали свой бизнес более 400 российских граждан»,- сообщил Ерлан Казбеков.

    Все более активно налаживается с Россией обмен опытом в сфере здравоохранения, образования и науки, производства и предпринимательства, туризма и культуры.

    «Не так давно Атырауская и Астраханская области заключили контракт по очистке воды для промышленных объектов и жилых домов», - сообщил Ерлан Казбеков,

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Россия
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