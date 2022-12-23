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    Россия запретит поставлять нефть и нефтепродукты странам по потолку цен

    23 Декабря 2022, 13:03

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Российская Федерация запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цен, и может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В рамках этого указа [указ в ответ на введенный Западом потолок цен] запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом, поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7 %» - сказал он.

    Новак добавил, что объем такого сокращения добычи нефти незначительный, «но тем не менее такие риски существуют».

    Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.


    Фото: tass.ru
    Россия Цены и тарифы Нефть Европа Мировые новости
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