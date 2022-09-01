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    Россия закрывает газопровод «Северный поток-1» в Европу

    1 Сентября 2022, 12:10

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Россия полностью прекратила поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» в связи с необходимым его ремонтом в течение трех дней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил надежду, что Россия вернется к 20% мощности газопровода в субботу.

    Но министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что этот шаг уже вынудил некоторые немецкие компании прекратить производство, что вызывает тревогу.

    Европейские лидеры опасаются, что Россия может продлить отключение трубопровода в попытке повысить цены на газ, которые уже резко выросли в прошлом году. Увеличение стоимости газа будет способствовать повышению тарифов в зимние месяцы, что потенциально вынудит правительства потратить миллиарды долларов на облегчение бремени.

    Во вторник министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше обвинила Россию в «использовании газа в качестве оружия войны». Заявление прозвучало после того, как «Газпром» сообщил о приостановке поставки газа французской энергетической компании Engie.

    Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эти обвинения и настаивал на том, что западные санкции негативно отразились на российской инфраструктуре.

    Трубопровод «Северный поток-1» протянулся на 1200 км по дну Балтийского моря от российского побережья близ Санкт-Петербурга до северо-восточной Германии. Он был открыт в 2011 году и может транспортировать максимум 170 млн кубометров газа в сутки из России в Германию.

    Трубопровод был закрыт на 10 дней в июле – на ремонт. В последнее время «Северный поток-1» работает всего на 20% от своей мощности.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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