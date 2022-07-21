Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку-1»

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Поток газа по «Северному потоку» (Nord Stream) в Германию возобновился в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля.

«Обслуживание «Северного потока» завершено. Поток газа по «Северному потоку» составляет в настоящее время примерно 40% от максимальной мощности», - говорится в сообщении Федерального сетевого агентства.

Ситуация с газом в ФРГ остается напряженной после завершения обслуживания «Северного потока», но энергобезопасность обеспечена, сообщило агентство.

«Если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня заполненности газохранилищ 90% к ноябрю», - отмечает регулятор. На данный момент газохранилища заполнены на 65,1%.

«С середины июня «Северный поток» задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ», - отмечает ТАСС.

Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. Еврокомиссия заявляла, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа. При этом «Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос немецкой компании. В российском холдинге обратили внимание, что возврат турбины в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей влияют на безопасную эксплуатацию «Северного потока».

Правительство Германии стремится к тому, чтобы в свете ситуации в Украине как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России. Согласно планам кабинета министров ФРГ, уголь и нефть страна сможет полностью заменить к концу года, а газ - в 2024 году.

Как передает euronews.com, в Европе опасались, что Москва не возобновит прокачку газа после технических работ, что могло привести к новому витку энергетического кризиса.

Чтобы его разрешить, президент РФ Владимир Путин предлагает ЕС запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот газопровод не сертифицирован и запустить его нельзя.



Фото: arcpublishing.com