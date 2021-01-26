Россия сняла ограничения на ввоз казахстанских томатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 января 2021 года отменяются ограничения на ввоз казахстанских томатов в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Комитет госинспекции в АПК МСХ РК провел переговоры с Россельхознадзором РФ, в ходе которых представил актуальную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии теплиц по вирусу коричневой морщинистости плодов томата в ТОО «Green Capital Kazakhstan» и «Green Land Alatau». По итогам рассмотрения подтверждающих документов Россельхознадзор с 27 января т.г. снял временные ограничения на ввоз в РФ плодов томата из Актюбинской и Алматинской областей РК», - говорится в распространенном сообщении МСХ РК.

Ранее, 19 января т.г., по результатам консультации служб, Россельхознадзор разрешил ввоз томатов из Павлодарской области РК.