Россия снимает с 30 марта ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Россия с 30 марта отменяет ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», - сообщили в штабе.

Как пояснили в штабе, также ограничения снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию.

Россия возобновила авиасообщение с Монголией с 1 декабря 2021 года, а с Казахстаном - с 21 сентября 2020 года.



