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    Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

    4 Июля 2022, 14:22

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В сообщении оперативного штаба по борьбе с ковидом сказано, что по итогам состоявшегося обсуждения принято решение об отмене с 15 июля эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение госграницы России.

    С 14 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене ограничений на въезд иностранных граждан в Россию через морские и воздушные пункты пропуска, но продолжали действовать некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта.

    Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса.


    Фото: © Alexei Konovalov/TASS

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Коронавирус в мире Мировые новости
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