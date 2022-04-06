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    Россия разрешила экспорт семян зерновых культур в Казахстан – Ербол Карашукеев

    6 Апреля 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев назвал причину проблем с поставкой семян зерновых культур из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как ранее неоднократно сообщали СМИ, была проблема с поставкой семян зерновых культур из России. Причиной стало введение российской стороной запрета на вывоз зерновых культур. Учитывая, что указанные семена были необходимы нам для сортообновления и сортосмены, проблема была поднята на уровне заместителей премьер-министров и как результат, Правительством Российской Федерации принято решение о снятии запрета на вывоз семян и перевода их на разрешительный порядок», - сказал Ербол Карашукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

    В настоящее время, по информации Минсельхоза, порядок выдачи разрешений разработан, ожидается его утверждение.

    Также министр сообщил, что на поддержку семеноводства, в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге.

    «Согласно отчетным данным, засыпка семян осуществлена на стопроцентов от плана. На экспертизу поступило 1,5 млн тонн семян яровых культур, из них проверено 1,3 млн тонн или 90%. Следует отметить, что за последние пять лет наблюдается рост процента обеспеченности производителей семян посевной техникой с 70% до 89,4%, уборочной с 80% до 92%, семяочистительной с 63% до 81,4%», - сообщил глава ведомства.

    Ранее глава Минсельхоза сообщил, что весенне-полевые работы уже начаты в южных регионах нашей страны, а именно в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Массовый сев в основных зерносеющих регионах ожидается в мае месяце.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Россия Сельское хозяйство
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