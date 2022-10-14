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    Россия призвала страны Центральной Азии подключиться к программам по импортозамещению

    14 Октября 2022, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент России Владимир Путин заявил о готовности укреплять многостороннюю кооперацию со странами Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с нашими центральноазиатскими друзьями, в частности к участию в создании новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечиванию бесперебойного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических схем. Заинтересованы также и в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам», - сказал он во время выступления на саммите «Центральная Азия – Россия».

    В. Путин отметил, что Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии, а общий объем прямых инвестиций составляет порядка 5 млрд долларов. Вместе с тем в настоящее время РФ переходит на использование российской системы передачи финансовых сообщений для расчетов по контрактам.

    «Наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона. Перспективными являются направления по расширению маршрутов транспортировки нефти, а также совместная разработка запасов энергоресурсов в Каспийском море, обеспечение доступным и чистым газомоторным топливом, строительство и расширение трубопроводов, увеличение объемов торговли углем и его транспортировки на азиатские рынки», - добавил президент России.

    Ранее сообщалось, что в Астане начал свою работу саммит «Центральная Азия – Россия». В ходе встречи на высшем уровне президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.


    Фото: t.me/bort_01






    Автор:

    Анеля Касымова

    Центральная Азия Астана Экономика Россия
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