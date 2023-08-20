Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Россия потеряла  межпланетную автоматическую станцию: «Луна-25» потерпела крушение

    20 Августа 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запущенная 12 августа с космодрома «Восточный» российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25», по всей видимости, потерпела крушение. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.

    Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.

    По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

    Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия», - сообщается в пресс-релизе Роскосмоса.

    Запуск «Луны-25»специалисты назвали главным пуском Роскосмоса 2023 года.

    Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли намечалась на 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы).

    Автоматической станции «Луна-25» должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

    21 августа была запланирована посадка аппарата.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Происшествия Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тайфун «Хайкуй» надвигается на Тайвань, тысячи людей эвакуированы
    Главы МИД Казахстана и России провели телефонный разговор
    Три человека погибли при пожаре в Астане
    Крупный пожар в Алматы: огонь с банного комплекса едва не перекинулся на дома
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области