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    Россия планирует транспортировать нефть через Казахстан в Китай в течение 11 лет

    17 Мая 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Россия планирует транспортировать нефть через казахстанские нефтепроводы в Китай в течение 11 лет. Проект соответствующего соглашения размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стороны создают условия для долгосрочной транспортировки российской нефти уполномоченной организацией Российской Стороны в количестве 10 миллионов тонн в год и предоставляют ей право доступа к системе магистральных трубопроводов», - сообщается в документе.

    В проекте соглашения указано, что стоимость транспортировки нефти в количестве 10 миллионов тонн в год, принадлежащей уполномоченной организации Российской Стороны на законном основании, по маршруту транспортировки 1 составляет 2,1 доллара США за одну тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату выставления уполномоченной организацией Казахстанской стороны задания на платеж. Такая стоимость транспортировки и порядок расчета устанавливается в соответствующем договоре о транспортировке и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Соглашения.

    «Стоимость транспортировки нефти в количестве 10 миллионов тонн в год, принадлежащей уполномоченной организации Российской Стороны на законном основании, по маршруту транспортировки 2 утверждается на весь срок действия настоящего Соглашения уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в долларах США за 1 тонну на основании договоренностей уполномоченных организаций Сторон. Такая стоимость транспортировки устанавливается в договоре о транспортировке и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Соглашения без согласования с уполномоченными организациями Сторон», - поясняется в документе.

    Отмечается, что казахстанская сторона облагает услуги по транспортировке нефти

    по маршрутам транспортировки 1 и 2 (в том числе по любому из его участков) налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан услуги по транспортировке нефти по маршруту транспортировки (в том числе по любому из его участков) рассматриваются Казахстанской Стороной как международная перевозка.

    Настоящее Соглашение действует до 1 января 2034 года. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 6 месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Россия Китай Нефть
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