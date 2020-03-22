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    Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

    22 Марта 2020, 10:02

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Самолеты ВКС России с 22 марта готовы доставить в Италию бригады вирусологов и медицинское оборудование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны РФ, по поручению президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания создать авиационную группировку «для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.»

    В российском военном ведомстве пояснили, что самолеты доставят в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование.

    Там добавили, что Италия подтвердила готовность принять самолеты ВКС РФ. По данным ведомства, поздно вечером 21 марта Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки помощи.

    «В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием», - сообщили в Минобороны.

    Гуэрини также выразил благодарность России за оперативную помощь в борьбе с пандемией, оказываемую по договоренности Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

    Ранее в субботу Путин в телефонном разговоре с Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, запланированы поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Италия Пневмония в Китае
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