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    Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев

    30 Марта 2022, 20:41

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.03.2022 № 656-р, граждане Казахстана могут свободно без предъявления дополнительных оснований въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

    Как отмечается в сообщении, въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ.

    При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия – не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Версию приложения для устройств Apple можно скачать ЗДЕСЬ , для Android-устройств – ЗДЕСЬ .

    При въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до 5 лет.

    В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

    Въезд через пункты пропуска сухопутной границы России с другими государствами по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий граждан (см. ссылка).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Россия Общество Международная деятельность РК
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