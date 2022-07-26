Россия откроет свое консульство в Актау

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Россия откроет консульские учреждения в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин,

по линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан.

«Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Беларусь), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», - сообщил Иван Волынкин.

По его словам, в настоящее время «ведется работа по кардинальному увеличению штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском и, самое главное, на направлении СНГ».





Фото: © REUTERS/Pavel Mikheyev



