Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе - Дмитрий Песков

    29 Марта 2022, 11:00

    ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно, Москва в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях изучит ситуацию и примет дальнейшие решения. Об этом заявил в понедельник в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», - сказал официальный представитель российского лидера, комментируя утверждения стран Запада о том, что они не собираются оплачивать поставки голубого топлива в рублях.

    «Нет оплаты - нет газа», - предупредил Песков.

    Он также подчеркнул, что не Москва является инициатором идеи постепенного отказа ЕС от приобретения российского газа. «Конечно, мы бы не хотели этого видеть в нашей реальности», - заявил Песков в ответ на реплику ведущего о том, что Германия и ряд других государств, давно являющихся одними из ключевых покупателей российского газа, теперь рассуждают об отказе от данного топлива.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай