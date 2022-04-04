Россия может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В 2022 году Москва может получить почти $321 млрд, если импортеры не введут соответствующее эмбарго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Bloomberg.

«С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», - приводит агентство данные из отчета экономистов Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF) во главе с Робином Бруксом.

«В этом году Москва может заработать почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, что более чем на треть превышает показатели 2021 года. Россия также может получить рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по подсчетам IIF, может достичь $240 млрд», - указывается в публикации.

Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Согласно указу Путина от 31 марта, покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Они будут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.



