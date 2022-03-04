Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что по итогам второго раунда переговоров с украинской стороной, достигнута договоренность о гуманитарных коридорах для населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В. Мединский отметил, что на переговорах стороны обсудили три блока вопросов - военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Напомним, состоялся второй раунд переговоров делегации РФ и Украины в Беловежской пуще. Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области на границе Беларуси и Украины.