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    Россия готова принимать казахстанских студентов для возобновления очного обучения – Сергей Лавров

    8 Апреля 2021, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Россия выразила готовность принимать казахстанских студентов для возобновления ими очного обучения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со своей стороны я подтвердил готовность России принимать казахстанских студентов. У нас учится более 66 тысяч (казахстанских студентов), для них вновь открыт доступ к очному обучению в российских вузах, причем половина из них – 31 тысяча обучаются за счет российского бюджета», - сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

    Он также добавил, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи.

    «Сегодня мы поговорили, как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось , и мы заинтересованы его расширить по мере успокоения эпидемиологической ситуации», - отметил Сергей Лавров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Образование Вузы Россия
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