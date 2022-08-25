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    Россия дорожит добрососедскими отношениями и дружбой с Казахстаном – Михаил Мишустин

    25 Августа 2022 23:07

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – На полях проходящего в Чолпон-Ате (Кыргызстан) заседания Евразийского межправительственного совета Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, подкрепленный интенсивностью встреч на самом высоком уровне.

    «Считаю, что нам следует продолжать последовательную совместную работу с учетом взаимных интересов», - сказал Премьер-Министр.

    Глава Правительства подчеркнул, что за прошедшие 30 лет между государствами налажен доверительный и конструктивный диалог. Динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов.

    «Россия – наш основной торгово-экономический партнер. Мы имеем рост взаимного товарооборота на треть по итогам 2021 года и достижение рекордного показателя в $24,2 млрд. Первое полугодие 2022 года также отметилось ростом торговли на 5 %. По итогам года мы рассчитываем на сохранение и развитие позитивного тренда», - отметил Алихан Смаилов.

    При этом Премьер-Министр добавил, что торгово-экономическая повестка в нынешних реалиях дополняется новыми пунктами, требующими оперативных, взвешенных и взаимоприемлемых решений.

    «Нам следует продолжать последовательную совместную работу в прагматичном и доверительном русле», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями и дружбой с Казахстаном.

    «Мы видим хорошие перспективы для реализации совместных программ по импортозамещению. Есть условия для запуска новых стратегических проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, машиностроение, транспортная инфраструктура, мирный атом, цифровизация. Эти темы находятся на постоянной повестке нашего дня», - сказал Михаил Мишустин.

    В ходе переговоров стороны обсудили вопросы поставок необходимой для промышленной кооперации продукции, транзита казахстанского сырья, а также беспрепятственного вывоза товаров.

    Кроме того, рассмотрены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума и магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак».


    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Россия Кыргызстан Сотрудничество Алихан Смаилов
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