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    Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения

    20 Июля 2021, 22:41

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Россия будет наращивать взаимодействие с Казахстаном в авиастроении и космонавтике. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая официальную часть, Владимир Путин отметил, что в этом году в качестве страны-партнера авиасалона выступает Казахстан.

    «Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли как авиастроение. Наши предприятия уже реализуют ряд перспективных проектов. Так, в Казахстане собираются вертолеты семейства МИ, по линии Роскосмоса продвигается совместный проект «Байтерек». Его цель – создание организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с легендарного космодрома «Байконур» с помощью экологически чистой ракеты-носителя», - сообщил глава РФ.

    Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» проходит в Подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. На площадке авиасалона открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Салон собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

    Казахстанский павильон авиационной и космической промышленности на «МАКС-2021» представлен ведущими производственными предприятиями, специализирующимися на производстве авиационной техники и комплектующих.

    Отечественную делегацию на авиасалоне возглавляет министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов. В ходе работы форума планируется проведение ряда встреч с руководством и специалистами российских профильных ведомств, предприятий авиакосмической и оборонной отрасли, по итогам которых будут подписаны двусторонние соглашения.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Промышленность Россия Сотрудничество Авиация Технологии
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