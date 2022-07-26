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    Роскосмос объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года

    26 Июля 2022, 19:51

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены. Об этом сообщил во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», - сказал он.

    По словам Борисова, к этому времени РФ начнет формировать Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).

    Глава госкорпорации отметил, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе. «Чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса», - сказал он.

    Юрий Борисов также добавил, что основной приоритет Роскосмоса будет направлен на обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами. «Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами - не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», - продолжил Борисов.

    По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», - добавил он.

    Кроме того, как отметил Борисов, основным приоритетом РФ в пилотируемой космонавтике будет создание РОСС. «Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», - сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Освоение космоса Россия Космос
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