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    Роналду не сдержал слез после вылета Португалии с ЧМ-2022

    11 Декабря 2022, 00:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения своей сборной от Марокко в четвертьфинале чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 и сенсационно вышла в четвертьфинал ЧМ.

    37-летний Роналду начал этот матч на скамейке запасных и вышел на замену в начале второго тайма. Но он не смог помочь своей команде избежать поражения. Он в спешке покинул поле после финального свистка и расплакался в подтрибунном помещении. Эмоциональная реакция форварда попала на видео.

    Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Несмотря на то, что Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и становился чемпионом Европы-2016, у него нет ни одной медали ЧМ.

    Фото: ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Видео Португалия Чемпионат мира по футболу
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