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    Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

    12 Февраля 2022, 18:22

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе встречи с Главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

    В рамках визита Роман Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Туркменистан Сотрудничество
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