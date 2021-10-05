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    Роман Скляр встретился с представителями корейского бизнес-сообщества

    5 Октября 2021, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа по сотрудничеству с Республикой Корея под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра провела встречу с представителями корейского бизнес-сообщества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Стороны обстоятельно обсудили совместную работу над действующими проектами, а также перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического экономического и инвестиционного партнерства.

    Корейскую сторону представили порядка 15 крупнейших компаний: «Lotte Confectionery», «Medical Partners Korea», «Dongil Construction», «Samsung Electronics», «Daewoo Bus Company», «Mark Point», «POSCO», «SK E&C», а также руководство таких организаций, как институт развития индустрии и здравоохранения «KHIDI», и агентство содействия торговле и инвестициям «KOTRA» и др.

    В ходе встречи руководители корейских компаний поделились опытом реализации действующих проектов, рассказали о новых инвестиционных планах в приоритетных отраслях экономики Казахстана — строительстве, горно-металлургический комплексе, информационных технологиях, энергетике, машиностроении и др.

    Казахстанской стороной отмечен большой потенциал экономического сотрудничества двух стран, озвучены возможности наращивания двустороннего взаимодействия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Экономика Корея
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