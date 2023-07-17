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    Роман Скляр встретился с представителями Баварского Правительства

    17 Июля 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы сотрудничества Казахстана и Баварии (Федеративная Республика Германия) были обсуждены в ходе встречи первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра со статс-секретарем Министерства экономики, земельного развития и энергетики Баварии Роландом Вайгертом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы углубления казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития «зеленой» экономики, а также реализации совместных проектов.

    Приветствуя представителей Баварского Правительства, Роман Скляр отметил, что Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Первый заместитель Премьер-Министра РК выразил заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленность, транспортно-логистическая отрасль и другие.

    Глава Баварской делегации Роланд Вайгерт высоко оценил уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами двух стран. Он отметил эффективность Специальной рабочей группы по работе с германскими компаниями. Представителями делегации также была выражена заинтересованность в участии немецкого бизнеса в разработке месторождений, сотрудничестве в энергетической и транспортной отраслях экономики.

    В завершение состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ», в ходе которой участники обсудили ход реализации практических вопросов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Германия
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