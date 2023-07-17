Роман Скляр встретился с представителями Баварского Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы сотрудничества Казахстана и Баварии (Федеративная Республика Германия) были обсуждены в ходе встречи первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра со статс-секретарем Министерства экономики, земельного развития и энергетики Баварии Роландом Вайгертом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы углубления казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития «зеленой» экономики, а также реализации совместных проектов.

Приветствуя представителей Баварского Правительства, Роман Скляр отметил, что Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Первый заместитель Премьер-Министра РК выразил заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленность, транспортно-логистическая отрасль и другие.

Глава Баварской делегации Роланд Вайгерт высоко оценил уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами двух стран. Он отметил эффективность Специальной рабочей группы по работе с германскими компаниями. Представителями делегации также была выражена заинтересованность в участии немецкого бизнеса в разработке месторождений, сотрудничестве в энергетической и транспортной отраслях экономики.

В завершение состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ», в ходе которой участники обсудили ход реализации практических вопросов.