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    Роман Скляр встретился с послом ФРГ в РК Тило Клиннером

    18 Января 2020, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РК Тило Клиннером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе встречи с послом обсуждены основные аспекты двустороннего взаимодействия, деятельность рабочей группы по укреплению сотрудничества в области инвестиций с немецкими инвесторами, а также дальнейшие перспективы укрепления дипломатических отношений двух стран.

    Так, в ходе беседы с Тило Клиннером, заместитель Премьер-министра Роман Скляр отметил, что сегодня Федеративная Республика Германия является одним из важнейших партнеров Казахстана на международной арене, а отношения между двумя странами складываются в духе дружбы и взаимопонимания на протяжении многих лет.

    Казахстанской стороной отмечено, что в целях укрепления инвестиционных взаимоотношений двух стран, приоритетом является привлечение немецких компаний – признанных лидеров в сферах новых технологий и инноваций – в развитие новых производств, которые будут создаваться с применением цифровых технологий, а также внедрением элементов Индустрии 4.0. При этом немецким предпринимателям будет оказана всесторонняя поддержка.

    Стороны условились и дальше сохранять положительный вектор развития отношений и прилагать все усилия по их дальнейшему укреплению как в экономической, политической, так и в социальной сферах.

    Справочно: заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Р.Скляр является руководителем Правительственной рабочей группы по взаимодействию с немецкими инвесторами, в состав которой входят ответственные за инвестиции представители министерств и регионов.

    Данный совещательный орган создан по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с целью укрепления инвестиционных взаимоотношений двух стран, по результатам официального визита в Германию 5-6 декабря 2019 года.

    На постоянном контроле Правительственной рабочей группы вопросы взаимодействия с немецкими инвесторами, формирование проектов с участием немецкого капитала, а также способствование их скорейшей реализации, с предоставлением широкого спектра мер государственной поддержки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Германия
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