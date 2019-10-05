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    Роман Скляр встретился с послами Франции и Беларуси

    5 Октября 2019, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр встретился с Чрезвычайными и Полномочными Послами Французской Республики и Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе встреч с представителями дипмиссий двух стран, были обсуждены основные аспекты двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы укрепления дипломатических отношений.

    Так, в ходе беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Республике Казахстан Филиппом Мартинэ, заместитель Премьер-Министра Роман Скляр отметил, что сегодня Франция входит в 5-ку основных торговых партнеров Казахстана и является одним из основных инвесторов в экономику нашей страны, а товарооборот имеет позитивную динамику роста. За последнее 14 лет валовый приток прямых инвестиций из Франции в Казахстан превысил 15 млрд долларов США.

    Кроме того, в декабре текущего года запланирован визит Президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан. В свою очередь, наша страна уделяет этому большое внимание, и поэтому проведение 8 октября казахстанско-французского бизнес-форума в Париже позволит углубить двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Францией.

    Вместе с тем, в ходе официальной встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Анатолием Ничкасовым, были обсуждены основные вехи развития давних двусторонних отношений, актуальные вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также подготовка к проведению предстоящего 15-го заседания казахстанско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированного на 8-9 октября 2019 года в городе Нур-Султан. В рамках МПК будут рассмотрены важные вопросы в области промышленной кооперации и поставок техники, культурно-гуманитарной сферы, торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, перспективы его расширения и многое другое.

    По итогам встречи стороны договорились и дальше сохранять положительный вектор развития добрососедских отношений и прилагать все усилия по их укреплению.

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    Правительство РК Экономика Беларусь Франция
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