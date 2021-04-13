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    Роман Скляр совершил облет приграничных районов столицы

    13 Апреля 2021, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 апреля заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов в целях мониторинга паводковой обстановки совершили облет приграничных районов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В ходе облета произведен аэровизуальный осмотр территорий населенных пунктов 42-разъезд, Кажымукан, Коянды, Талапкер, Караоткель, Жибек Жолы, Косшы, Тайтобе, Кызылжар. Обследовано состояние Астанинского водохранилища, комплекс защиты г. Нур-Султан от затопления паводковыми водами реки Есиль, а также Преображенского гидроузла по руслу реки Нура.

    Визуальный осмотр показал, что процесс снеготаяния идет стабильно, без образования водных разливов. Продолжается круглосуточный мониторинг, как с земли, так и с помощью дистанционного зондирования через спутник. В целом, на отдельных участках рек Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей начался процесс ледохода.

    Для предотвращения заторов на реках и озерах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей проводятся взрывные работы по рыхлению льда. Продолжается создание необходимых свободных объемов в водохранилищах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Паводок
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