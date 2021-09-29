Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Роман Скляр провел встречу с руководителями немецких компаний

    29 Сентября 2021, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась очередная встреча заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с руководителями ведущих германских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Темой онлайн-встречи стали вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализация совместных проектов с немецкими вузами и высокотехнологичными компаниями в сфере профессионального обучения. Во встрече приняли участие более 30 ведущих германских компаний, среди которых «Knauf International GmbH», «Henkel AG & Co. KGaA», «Kuehne+Nagel (LLC)», «RRL Rail & Road Logistics GmbH», «Fichtner GmbH & Co. KG», «Festo Didactic SE», «Herrenknecht AG», «Infineon Technologies AG», а также руководители организаций образования, подготовки и переподготовки кадров.

    В своем выступлении Роман Скляр отметил, что Казахстан и Германия имеют опыт сотрудничества в сфере профессионального обучения и повышения квалификации, а многие германские компании оказывают поддержку в подготовке рабочих кадров для казахстанской экономики. Среди них – «Knauf», «Heidelberg Cement», «WILO». На некоторых предприятиях уже имеются учебные центры, которые готовят специалистов рабочих профессий. Стороны договорились усилить сотрудничество в данном направлении, что позволит молодым казахстанским специалистам получить опыт взаимодействия с профессионалами и заложить основы для будущей карьеры.

    Во встрече от казахстанской стороны также приняли участие руководители компаний, ведомств и заинтересованных государственных органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Образование Германия Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге