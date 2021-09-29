Роман Скляр провел встречу с руководителями немецких компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась очередная встреча заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с руководителями ведущих германских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Темой онлайн-встречи стали вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализация совместных проектов с немецкими вузами и высокотехнологичными компаниями в сфере профессионального обучения. Во встрече приняли участие более 30 ведущих германских компаний, среди которых «Knauf International GmbH», «Henkel AG & Co. KGaA», «Kuehne+Nagel (LLC)», «RRL Rail & Road Logistics GmbH», «Fichtner GmbH & Co. KG», «Festo Didactic SE», «Herrenknecht AG», «Infineon Technologies AG», а также руководители организаций образования, подготовки и переподготовки кадров.

В своем выступлении Роман Скляр отметил, что Казахстан и Германия имеют опыт сотрудничества в сфере профессионального обучения и повышения квалификации, а многие германские компании оказывают поддержку в подготовке рабочих кадров для казахстанской экономики. Среди них – «Knauf», «Heidelberg Cement», «WILO». На некоторых предприятиях уже имеются учебные центры, которые готовят специалистов рабочих профессий. Стороны договорились усилить сотрудничество в данном направлении, что позволит молодым казахстанским специалистам получить опыт взаимодействия с профессионалами и заложить основы для будущей карьеры.

Во встрече от казахстанской стороны также приняли участие руководители компаний, ведомств и заинтересованных государственных органов.