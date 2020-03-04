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    Роман Скляр провел встречу с представителями Ассоциации европейского бизнеса

    4 Марта 2020, 08:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса заместитель Премьер-Министра Роман Скляр рассказал о благоприятном инвестиционном климате страны и обсудил вопросы предоставления инвесторам новых возможностей в различных секторах экономики: туризма, цифровой экономики, здравоохранения, инфраструктуры и др. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

    На встрече отмечено, что экономика Казахстана выросла на 4,5% в 2019 году, а привлечение качественных иностранных инвестиции в несырьевой сектор является одним из приоритетных задач Правительства РК.

    В свою очередь глава иностранной делегации Йохан Вандерплаетсе ‒ председатель правления Ассоциации европейского бизнеса, президент Schneider Electric в России и СНГ, подчеркнул актуальность вопросов диверсификации казахстанской экономики в свете меняющейся структуры энергопотребления в мире.

    Также представители бизнеса рассмотрели возможности участия в государственных программах и инициативах по поддержке Индустрии 4.0, «зелёной» экономики, устойчивого развития, инфраструктуры электрического транспорта в РК, в том числе через трансферт технологий и локализацию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Евросоюз
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