Роман Скляр провел веб-конференцию с представителями германского бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 апреля под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялась видеоконференция с участием руководителей более 50 немецких компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В мероприятии приняли участие послы двух стран, управляющий директор Восточного Комитета германской экономики М. Хармс, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Х. Восканян и заместители руководителей отраслевых министерств РК.

Роман Скляр поблагодарил бизнесменов за сохранение партнерских отношений, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, выразил уверенность на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества и отметил готовность казахстанской стороны оказать полную поддержку инвесторам.

«Мы держим руку на пульсе, чтобы выполнялись все договоренности, достигнутые на уровне нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Федерального канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель в 2019 году, а также в ходе других официальных визитов казахстанской делегации в Германию в начале 2020 года», — отметил Роман Скляр в беседе с бизнесменами.

Заместитель министра иностранных дел А. Айдаров доложил о ходе реализации 51 совместного инвестиционного проекта на сумму $3,7 млрд.

В свою очередь представители германского бизнеса отметили важность продолжения инвестиций и сохранения экономических связей с Казахстаном несмотря на пандемию коронавируса, а также выразили глубокое убеждение в завершении совместных актуальных проектов, стоящих на повестке дня, принимая во внимание беспрецедентные меры поддержки инвестпроектов. Стороны остаются полностью приверженными ранее достигнутым договоренностям и продолжают развивать инвестиционное сотрудничество.