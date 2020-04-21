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    Роман Скляр провел веб-конференцию с представителями германского бизнеса

    21 Апреля 2020, 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 апреля под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялась видеоконференция с участием руководителей более 50 немецких компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В мероприятии приняли участие послы двух стран, управляющий директор Восточного Комитета германской экономики М. Хармс, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Х. Восканян и заместители руководителей отраслевых министерств РК.

    Роман Скляр поблагодарил бизнесменов за сохранение партнерских отношений, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, выразил уверенность на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества и отметил готовность казахстанской стороны оказать полную поддержку инвесторам.

    «Мы держим руку на пульсе, чтобы выполнялись все договоренности, достигнутые на уровне нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Федерального канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель в 2019 году, а также в ходе других официальных визитов казахстанской делегации в Германию в начале 2020 года», — отметил Роман Скляр в беседе с бизнесменами.

    Заместитель министра иностранных дел А. Айдаров доложил о ходе реализации 51 совместного инвестиционного проекта на сумму $3,7 млрд.

    В свою очередь представители германского бизнеса отметили важность продолжения инвестиций и сохранения экономических связей с Казахстаном несмотря на пандемию коронавируса, а также выразили глубокое убеждение в завершении совместных актуальных проектов, стоящих на повестке дня, принимая во внимание беспрецедентные меры поддержки инвестпроектов. Стороны остаются полностью приверженными ранее достигнутым договоренностям и продолжают развивать инвестиционное сотрудничество.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Германия
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