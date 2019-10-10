Роман Скляр принял участие в заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Роман Скляр принял участие в XV заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе заседания, возглавляемого заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Романом Скляром и первым заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь Александром Турчиным, состоялся обмен информацией об экономической ситуации в РК и РБ, а также обсуждение текущего состояния и перспективы развития казахстанского-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

В частности, стороны согласились о договоренностях и рекомендациях в части реализации Протокола XIV заседания МПК, реализации Плана мероприятий развития сотрудничества между правительствами двух стран на 2019–2020 годы, о торгово-экономическом сотрудничестве между Казахстаном и Беларусью и перспективах его расширения, о сотрудничестве в сфере промышленной кооперации и поставок техники, в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, в области здравоохранения, о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, в области науки, технологий и образования, в сфере космической деятельности, а также о проведении XVI заседания Межправительственной комиссии, запланированного на 2020 год на территории Беларуси.

Выступая на заседании, Роман Скляр выразил уверенность, что принятые решения позволят придать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений по всем направлениям казахстанско-белорусского сотрудничества, а также в очередной раз продемонстрируют высокий уровень интенсивности диалога между Казахстаном и Республикой Беларусь.

Вместе с тем, Роман Скляр подчеркнул, что в наших странах появились новые производства, и Казахстан с Беларусью могут поставлять друг другу по конкурентной цене высококачественную обработанную продукцию, которая соответствует международным стандартам и имеет международные сертификаты качества. Так, создаваемые условия для ведения бизнеса позволили сделать наши страны привлекательными для предпринимателей и инвесторов.

Сегодня в Казахстане действует свыше 340 юридических лиц, филиалов и представительств с белорусским участием. В данном случае задача МПК – создать комфортные условия для взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества предприятий и бизнес-партнеров.

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь Александр Турчин назвал перспективным сотрудничество белорусских и казахстанских предприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, фармацевтики, медицины и IT-технологий. Кроме того, по словам Турчина, производственная кооперация остается в числе приоритетных направлений сотрудничества.

Александр Турчин выразил уверенность, что совместный промышленный, научный, инженерно-технический и кадровый потенциал позволяет реализовывать сложные проекты в том числе, с высокой степенью локализации производств.