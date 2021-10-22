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    Роман Скляр посетил с рабочим визитом Сеул

    22 Октября 2021, 18:54

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - 21 октября казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром совершила рабочую поездку в Сеул (Республика Корея) для проведения переговоров с руководителями крупных корейских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Данный визит состоялся в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея в августе текущего года.

    Состоялись переговоры с министром торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Сунг Вук Муном, с главами компаний «Samsung Electronics», «KIA Motors», «Youngsan», «LS Mtron», «Doosan Heavy Industries & Construction», «Simpac», «Celltrion» и «Seegene Medical Foundation». Были обсуждены конкретные проекты в сферах электронной и горнорудной промышленности, энергетики, медицины, производства автомобилей, медицинских изделий и лекарственных средств.

    Также в ходе визита проведены двусторонние встречи с исполнительным вице-председателем Корейской международной торговой ассоциации, президентом Корейского института геологических исследований и минеральных ресурсов и президентом Корейского института развития индустрии здравоохранения.

    В рамках встреч стороны договорились активизировать сотрудничество в сферах энергетики, горно-металлургического комплекса, медицины и здравоохранения.

    Кроме того, при поддержке Корейского института развития индустрии здравоохранения был проведен круглый стол с участием 20 крупных корейских компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения и фармацевтической промышленности.

    Ранее по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была сформирована специальная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром по взаимодействию с корейскими инвесторами.

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    Правительство РК Экономика Корея
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