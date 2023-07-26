Роман Скляр посетил ряд предприятий города Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетау с рабочей поездкой посетил первый заместитель Премьер-Министра РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу премьер-Министра РК.

Роман Скляр вместе с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым ознакомился с ходом подготовки ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» к предстоящему отопительному сезону.

Теплоснабжение города осуществляется котельными РК-1 и РК- 2.

За счет выделенных из резерва Правительства порядка 2,6 млрд тенге ведутся работы по ремонту дымовых труб РК-1 и РК-2, водогрейного котла №7 и котлоагрегатов № 8,9,10. На сегодня общее выполнение составляет более 50%.

Также проводятся работы по замене тепловых сетей протяженностью 3,3 км, восстановление и ремонт тепловой изоляции протяженностью 3,7 км. Проведен ремонт 1775 м сетей и 2 620 м изоляции тепловых сетей. Заключен договор на замену 3 насосов.

«К началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Соответствующие средства выделены, проводите работы. В середине сентября планирую посетить поселок Бестобе и город Степногорск, проинспектировать подготовку к отопительному сезону объектов теплоснабжения и ТЭЦ города», — отметил Роман Скляр.

Во время объезда первый заместитель Премьер-Министра и глава региона посетили водоочистные сооружения. Во исполнения поручения Главы государства реализуется проект «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружении города Кокшетау». В этом году проект прошел корректировку, в целях реализации из областного бюджета предусмотрено 1,5 млрд тенге. Подрядной организацией ведутся строительные монтажные работы, закуп строительных и расходных материалов.

Также в ходе посещения первый заместитель Премьер-Министра и аким области были ознакомлены с ходом застройки микрорайона Сарыарка.

Строительство начато в 2012 году. Территория всего жилого микрорайона составляет 1120 га, освоено проектами детальной планировки более 900 га.

Сдан в эксплуатацию ряд социально значимых объектов такие, как ІТ-школа им. Аль-Фараби на 900 мест, пожарное депо, клинико-реабилитационный центр «Виамедис», ледовая арена, 58 МЖД.

Ведутся работы по строительству 2-х детских садов на 280 мест, школы на 1200, реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. Отведены земельные участки для строительства 2-х комфортных школ по 1500 мест, департамента полиции.

Запланировано строительство многопрофильной областной больницы на 630 коек. Планируется ввод в эксплуатацию 3-х арендных и 4-х кредитных домов.

Ермек Маржикпаев отметил, что будущий год для города будет юбилейным. Кокшетау исполняется 200 лет. На сегодня намечены большие планы по благоустройству города.

Далее состоялась встреча с инициативной группой жителей поселка Бестобе. Жителями поселка были подняты вопросы по трудоустройству и дальнейшей судьбе рудника.

Работникам предприятия ТОО «Казахалтын» предложены имеющиеся вакансии на промышленных предприятиях города и активные меры занятости, а также социальные выплаты по потере работы до 6 месяцев.

Первый заместитель Премьер-Министра проинформировал, что вопрос находится на контроле в Правительстве.

«Мы действуем в рамках закона и в интересах народа. В августе после установки насосов и труб на руднике Бестобе начнут работы по откачке воды», — отметил первый заместитель Премьер-Министра.

На первых этапах восстановительных работ задействованы более 320 человек. По информации компании АО «АК Алтыналмас», которому принадлежит рудник Бестобе, по мере откачки воды и появления доступа к новым горным горизонтам будет дополнительно привлечено порядка 300 шахтеров из числа местного населения. На работу будут привлекать необходимое количество работников для восстановления предприятия с полной оплатой труда. Остальным незадействованным работникам предлагаются варианты трудоустройства на других производственных площадках АО «АК Алтыналмас» и корпорации «Казахмыс».

«Акиматом области будут приняты все необходимые меры по трудоустройству лиц, оставшихся без работы», — подытожил Роман Скляр.