Роман Скляр поручил акимам регионов обеспечить завершение ремонта до отопительного периода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел селекторное совещание с участием акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент по вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В целях бесперебойного и безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона местными исполнительными органами в плановом порядке ведется подготовка энергообъектов, инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда. О проводимой работе проинформировали акимы Атырауской, Карагандинской, Мангистауской областей и области Улытау.

Также были заслушаны выступления министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития по курируемым направлениям и актуальным вопросам.

По итогам обсуждения Роман Скляр поручил акимам регионов обеспечить своевременное завершение всех ремонтных работ для стабильного прохождения предстоящего отопительного периода. Профильным министерствам поручено усилить контроль за ходом подготовки энергопредприятий и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.