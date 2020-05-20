Роман Скляр обсудил с германскими компаниями сотрудничество в машиностроении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 мая т.г. под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялась видеоконференция с участием руководителей более 50 ведущих германских компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Мероприятие было посвящено развитию двустороннего сотрудничества в области машиностроения, а также практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч Президента РК Касым-Жомарта Токаева с германским бизнесом в рамках его визитов в ФРГ в 2019 г. в начале 2020 года.

«Особое внимание будет уделяться самодостаточности казахстанской экономики и развитию новых производств в индустриальной промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность всегда являлось и остается главным приоритетом развития нашей экономики», — отметил Роман Скляр.

Управляющий директор Восточного Комитета германской экономики М. Хармс подчеркнул важность развития всестороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией, а также проинформировал о мерах по минимизации негативного влияния кризиса на сферу промышленности ФРГ.

В ходе онлайн-встречи Председатель Правления ОЮЛ «СМК» Мейрам Пшембаев рассказал о деятельности бизнес-ассоциации, насчитывающей более 540 машиностроительных предприятий страны, включая компании с германским капиталом. В своем выступлении он уделил особое внимание перспективам развития сферы машиностроения в Казахстане, реализации Дорожной карты на 2019-2024 гг. и созданию Фонда развития промышленности.

В завершении веб-конференции состоялась дискуссия, в ходе которой участники высказались за активизацию торгово-экономических контактов, обсудили ряд практических вопросов и договорились продолжить регулярное проведение подобных встреч в будущем.