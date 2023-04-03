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    Роман Скляр назначен первым заместителем Премьер-Министра РК

    3 Апреля 2023, 16:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса согласовал кандидатуру Скляра Романа Васильевича на должность первого заместителя Премьер-Министра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    «Сегодня на заседании комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Скляра Романа Васильевича для назначения на должность Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Скляра Романа Васильевича для назначения на должность первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан», - пояснили в Мажилисе.

    Глава государства подписал Указ о назначении Романа Скляра.

    «Назначить Скляра Романа Васильевича Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис Назначения
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