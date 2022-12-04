Роман Скляр доложил Премьер-Министру o ходе ликвидации последствий аварии в Экибастузе

4 Декабря 2022, 16:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 4 декабря, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, находящийся в Экибастузе, по телефону доложил главе Правительства Алихану Смаилову о ходе ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Вице-премьер сообщил, что на утро 4 декабря работа продолжается по 11 жилым домам в микрорайонах 5А, 5Б и 6. Степень готовности по ним высокая, поэтому до вечера ожидается подключение их тепловых узлов (подвалов). Параллельно в данных домах проводится замена радиаторов отопления и подводящих сетей. Ожидается, что вечером начнется теплоподача по квартирам.

Он также добавил, что в целом на контроле остаются уже подключенные дома, где есть необходимость в замене внутренних инженерных коммуникаций – труб канализации, водоснабжения и т.д.

«Ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью работу не закончит. Всего в настоящее время привлечено 484 человека. Мы полностью нашу работу переформатировали, она ведется круглосуточно», — сказал Роман Скляр.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость как можно быстрее закончить все работы и обеспечить жителей теплом.

«Продолжайте работу. Нужно как можно быстрее подключить тепло ко всем оставшимся домам, поскольку люди уже неделю без отопления. Никто не должен остаться без помощи и внимания государства», — сказал Алихан Смаилов.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Фото: primeminister.kz