Роль женщины в современном обществе особенно возрастает - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» обсудили на партийных слушаниях результаты исследования, где были выявлены системные проблемы регионов. В ходе мероприятия первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что одной из главных задач проекта «Бакытты отбасы» является обеспечение поддержки института семьи и укрепление семейных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Б.Байбек рассказал о необходимости вовлечения женщин в государственное управление.

«Елбасы, Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев все эти годы проводил политику по поддержке наших женщин, обеспечение социальных лифтов. Было поручено, чтобы не менее 30% в каждом маслихате, в Мажилисе представляли наши женщины. То есть, если посмотреть у нас депутатский корпус в региональнах состоит из 3 335 депутатов, то есть около 1000 женщин будут представлены в каждом маслихате и это большой партийный социальный лифт. Это наиболее активная, наиболее трудолюбивая и патриотичная часть населения» - сказал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Также он добавил, что функционал Совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей расширился и вопросы гендерной политики и поддержки женщин также будут в центре внимания.

Меры по поддержке семей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и защите детей, нашли отражение в Дорожной карте по реализации проекта «Бақытты отбасы», который уже стал Республиканским проектом. В рамках Дорожной карты рабочая группа Совета посетила более 200-х населенных пунктов страны с мониторингом около 1300 организаций образования, социальной защиты и здравоохранения.

По итогам мониторинга даны рекомендации по совершенствованию законодательства по защите прав детей. По результатам работы в регионах представлен отчет Председателю партии «Nur Otan» Нурсултану Назарбаеву. Были даны конкретные поручения по принятию мер для центральных и местных исполнительных органов.

Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей был создан 7 февраля 2019 года в рамках проекта «Бақытты отбасы». Национальный проект инициирован по поручению Первого Президента РК, Лидера партии Нурсултана Назарбаева. В рамках реализации проекта более 1000 выпускников детских домов обеспечены жильем, открыто порядка 2000 образовательно-накопительных вкладов для детей-сирот, 270 тысяч семей «зоны риска» получили юридическую, психологическую помощь.



