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    Роль религиозных лидеров в возрождении моральных ценностей отметил генсек Академии исламских исследований

    6 Октября 2021, 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большую роль религиозных лидеров в возрождении моральных и духовных ценностей отметил Генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет) Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это собрание потверждает реальную роль религиозных лидеров и она не второстепенная, а основная роль, которую выполняют они для того, чтобы человек вернулся к своим моральным и духовным истокам», - сказал Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, выступая на XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

    Он также коснулся вопроса стремительного мирового технологического прогресса.

    «Мы не отрицаем материальный и технологический прогресс. Сегодня человечество покоряет космос, глубоко исследует земной потенциал. Это все позволило обеспечить благосостояние людей. Но сегодня наблюдается кризис духовных ценостей и правильных духовных поступлатов. Именно религиозные лидеры должны выявлять такие проблемы и указывать людям правильное их решение. Духовный крзис привел к распространению невежества в обществе. Последний кризис, которые сегодня охватил мир, выявил ряд проблем, которые противоречат человеческим принципам и законам», - подчеркнул Мухаммед Аль-Назир Аяд.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Религия Общество
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